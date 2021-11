PADOVA - Da una parte i no green pass che urlano contro la “dittatura sanitaria”. Dall’altra gli avventori dei bar, che per entrare mostrano il “certificato verde” e quasi applaudono polizia e carabinieri quando si presentano nei locali e scovano i “furbetti”. In venti giorni sono state una decina le multe elevate dai Nas in tutta la provincia ad altrettanti locali i cui titolari sono stati sorpresi a ospitare avventori o dipendenti non in...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati