PADOVA - In un periodo di grandi difficoltà, di costi correnti e di impresa aumentati per le aziende ma anche della necessità per le stesse di compiere investimenti che le rendano innovative e competitive sul mercato, arriva una buona notizia dalla Camera di Commercio. Aumentano infatti i contributi destinati al sostegno delle Piccole e Medie Imprese padovane grazie all'assestamento del Bilancio preventivo dell'anno in corso della Camera di Commercio, CCIAA. Con il nuovo stanziamento salgono infatti a 6,8 milioni gli euro erogati negli ultimi 5 anni alle imprese del territorio.

Risorse incrementate

«Siamo riusciti a stanziare ulteriori 400.000 euro per dare risposta, sia con le nostre progettualità che con le erogazioni, alle crescenti esigenze di sviluppo e crescita delle imprese in una fase segnata da aumenti di spesa - ha annunciato il presidente della Camera di Commercio, Antonio Santocono - un incremento delle risorse di 400.000 euro che fa salire ad un totale di 6,8 milioni gli interventi economici a favore delle piccole e medie imprese patavine. È questo il risultato dell'aggiornamento al bilancio preventivo 2022 approvato nell'ultima riunione tenuta dal Consiglio della Camera di Commercio cittadina».

Un nuovo record

L'assestamento del bilancio fa segnare così all'Ente padovano un nuovo record: negli ultimi cinque anni, ossia dal 2018 all'anno in corso, i contribuiti a disposizione del sistema economico della città del Santo sono aumentati tanto da superare quota 270%. «Con questo assestamento di bilancio che prevede un aumento delle disponibilità economiche destinate alle iniziative promozionali di ulteriori 400 mila euro - ha concluso il presidente Santocono - abbiamo voluto dare risposta alle crescenti esigenze di sviluppo e crescita delle imprese in una fase segnata da aumenti di spesa e, più in generale, da incertezze economico - sociali. Un aumento degli investimenti che si riverseranno sull'economia del territorio padovano. Il tutto reso possibile anche da una gestione oculata delle spese e che si tradurrà in maggiori proventi per servizi e progetti a tutto campo». La Camera di Commercio prevede investimenti per favorire della crescita digitale e dell'innovazione delle aziende ma anche dell'internazionalizzazione, del comparto del turismo e di quello della cultura. Investimenti e progetti che riguarderanno inoltre il sostegno alla formazione, sempre in primo piano per il personale di tutti i settori nonché della tutela della legalità del sistema produttivo delle aziende.