Interessi illegittimi sul conto dell'azienda, banca deve rifondere 255.000 euro

PADOVA - Il giudice del tribunale civile di Padova, Giorgio Bertola, ha stabilito che gli interessi applicati dalla Banca Monte dei Paschi di Siena sul conto corrente di un'azienda che si occupa di coperture edili civili e industriali erano illegittimi, e per questo ha condannato l'istituto di credito a rifondere il titolare della ditta con 255.469,18 euro.



La banca è stata anche condannata alla rifusione delle spese di lite e di consulenza tecnica. Inoltre il giudice, «preso atto dell'accertamento che al rapporto di conto corrente sono stati applicati interessi usurari, dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero», pertanto la vicenda potrebbe avere anche strascichi penali. Il giudice ha attribuito alla banca anche l'omissione al dovere di conservazione documenti e estratti conto che invece non ha prodotto, ha respinto l'obiezione di Mps che non si potesse procedere dal momento il conto era ancora aperto. © RIPRODUZIONE RISERVATA