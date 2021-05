PADOVA - Dodici comuni sorvegliati speciali. Altri nove, tra cui due simboli dell’emergenza come Vo e Merlara, senza nemmeno un contagiato. Se da un lato la curva è finalmente calata consentendo al Veneto il ritorno in zona gialla, dall’altro i numeri ufficiali dicono che in alcuni territori il virus continua a mordere e che l’emergenza non è affatto finita. La conferma arriva dal report sull’incidenza settimanale dei contagi inviato venerdì...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati