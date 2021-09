Consulente finanzario svuotava i conti di anziani clienti, denunciato assieme ad imprenditore complice. Sequestrati 360.000 euro

PADOVA - La Guardia di Finanza di Padova ha sequestrato in via preventiva 360 mila euro, trovata, in parte, sui conti correnti di un imprenditore e di un consulente finanziario, denunciati, a vario titolo, per i reati di riciclaggio, furto e truffa aggravata, commessi nei confronti di persone anziane.

Il provvedimento cautelare, disposto dal G.I.P. del Tribunale di Padova su richiesta della Procura, è stato emesso a conclusione di un’articolata indagine. Il consulente finanziario, già dipendente della filiale padovana di un noto istituto di credito, ha raggirato nel tempo ignari clienti, ai quali, promettendo rendimenti particolarmente redditizi, avrebbe sottratto ingenti disponibilità finanziarie detenute sui conti correnti. Nello specifico, gli uomini delle Fiamme Gialle hanno accertato le condotte illegali con le quali il consulente, approfittando del rapporto di fiducia instaurato con alcuni anziani e benestanti clienti, ha trasferito i loro risparmi sui conti correnti di un imprenditore milanese, anziché destinarli agli investimenti prospettati.

Le complesse indagini finanziarie hanno consentito di acclarare, inoltre, che la gran parte delle somme sottratte alle vittime, dopo essere transitate sui conti correnti dell’imprenditore, finissero nella disponibilità del consulente infedele, per essere poi utilizzate nell’acquisto di beni di lusso. Le tempestive attività investigative hanno permesso di interrompere le distrazioni seriali, prospettando ai clienti truffati la possibilità di rientrare in possesso dei loro risparmi.