PADOVA - No, non è stata solo la battaglia politica di una notte. Le otto ore di Consiglio comunale sul progetto di ampliamento Alì hanno lasciato macerie politiche con cui sia il centrosinistra che il centrodestra ora devono fare i conti. La votazione che ha dato il via libera al colosso dei supermercati (15 favorevoli, 12 contrari, 5 usciti dall'aula) ha provocato evidenti crepe in tutte quelle aree dove l'equilibrio era già delicatissimo. Serviranno grandi diplomazie per rimettere assieme i cocci.



LA CIVICA DI GIORDANI

La lista del sindaco ne esce malissimo. Quattro consiglieri hanno votato a favore ma due si sono opposti (il capogruppo Luigi Tarzia e Valentina Battistella) e forse avrebbero potuto essere tre se Simone Pillitteri non fosse stato all'estero. Dopo l'ottimo risultato elettorale del 2022 la lista si è presto divisa tra chi ha aderito ad Azione (Pasqualetto e Cacciavillani) e chi è rimasto puramente civico (soprattutto Tarzia). Pur con un fervido dibattito interno la civica ha mantenuto un proprio equilibrio fino a lunedì, quando la votazione ha certificato la spaccatura. E ora? Può rimanere capogruppo della lista del sindaco chi ha votato contro alla proposta del sindaco? Posto che tecnicamente la decisione spetta ai consiglieri e non direttamente a Giordani, a Palazzo Moroni per ora non tira aria di rimozione immediata. Certo, la civica rischia però di deflagrare portando alla resa dei conti le sue varie anime e a Giordani toccherà il solito lavoro di mediazione.



PD E COALIZIONE

Più sotto controllo la situazione tra i democratici. I mal di pancia nel Pd sono indubbi e lo certificano il voto contrario dell'indissolubile Anna Barzon così come la scelta di uscire dall'aula di Alessandro Tognon, ma il partito tiene una propria linea e non sono attesi imminenti scossoni.

C'è poi Coalizione Civica, l'ala più a sinistra della maggioranza che si trova in una situazione sicuramente complessa: le sue consigliere Nalin e Gallani hanno votato contro ma a rappresentarle in giunta c'è Andrea Ragona con la delega all'urbanistica. L'assemblea però ha dato un mandato chiaro: opporsi al progetto ma rimanere nella maggioranza per continuare il lavoro soprattutto sui temi ambientali. Intanto tra gli arancioni filtra irritazione per l'invito dei verdi: «Coalizione rimetta il mandato e tolga il sostegno a Giordani». Non accadrà.



L'OPPOSIZIONE

Forti scosse sono state registrate per tutta la giornata di ieri anche a centrodestra. Lega e Fratelli d'Italia sono rimasti compatti in aula per votare contro, ma la lista Peghin (tutta ad eccezione di Mazzarolli) e Forza Italia sono uscite rinunciando al voto. «Così hanno fornito una stampella a Giordani» è l'attacco di leghisti e meloniani agli alleati. Pronta la risposta di Peghin: «Votare contro lo sviluppo delle imprese non è da centrodestra. Io sono in Consiglio pensando al bene della città, non solo a fare ostruzionismo». Matteo Cavatton, capogruppo di Fdi, non ci sta. «Trovo fuori luogo dichiarare di essere sempre e comunque dalla parte degli imprenditori, è una posizione lontana da quella che richiede il ruolo del consigliere comunale. Noi non siamo contro Alì che anzi riteniamo sia una vittima di questa pessima gestione da parte dell'amministrazione, ma ritengo che aver lasciato l'aula è stato un errore di sottovalutazione. Presentare emendamenti e portare il Consiglio fino alle 3 di notte non significa fare ostruzionismo. Il nostro compito è verificare se gli impegni elettorali della maggioranza vengono rispettati». E ora? «Bisogna ripensare le modalità di azione. Prima del voto avevamo chiesto ai nostri alleati un confronto ma le richieste sono cadute nel vuoto. Riprenderemo l'interlocuzione».



FORZA ITALIA

Non la pensa così Forza Italia, tanto che ieri il consigliere regionale Fabrizio Boron (ex Lega) ha scritto sui social questo pensiero: «E' un bene per la città di Padova lo sviluppo delle proprie imprese che creano ricchezza e posti di lavoro. Ha fatto bene Peghin a dichiarare che non si vota contro la città, chi crea lavoro ed impresa correttamente e per il bene del territorio merita di essere ascoltato e supportato». Poi ecco una riflessione che è una vera stilettata: «Vedere il centrodestra votare assieme all'estrema sinistra fa un certo che».