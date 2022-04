PADOVA - Domani il consiglio comunale adotterà il nuovo piano degli Interventi con l’obiettivo di aumentare il verde e bloccare la cementificazione. Il Piano è stato illustrato nei giorni scorsi in Commissione urbanistica e noi lo abbiamo sottoposto all’esame di un esperto. Ebbene, ci sono norme che portano a credere che una volta esaurita la spinta del 110 per cento, a Padova le famiglie che vorranno ampliare l’abitazione non potranno più farlo, fermando anche imprese e professionisti.



GLI INDIRIZZI

La sintesi di questa operazione si articola in più punti: il taglio delle zone di espansione (lottizzazioni). L’obbligo di acquistare “crediti edilizi” per poter ampliare i fabbricati esistenti nelle “zone di completamento”. La riduzione degli indici di edificabilità in quelle stesse zone. La possibilità di poter utilizzare gli ampliamenti del Piano casa regionale solo dopo aver acquistato e utilizzato i crediti edilizi. E infine la nuova tassazione delle aree degli edifici esistenti e (probabile) dei crediti edilizi quando si cambia la destinazione d’uso ad esempio da residenziale a commerciale.

Cerchiamo di spiegare. La città è divisa in varie zone. La A è il centro storico la B sono le aree di completamento la C aree di espansione. E poi ci sono le aree industriale, agricola e a servizi. Nelle aree di completamento cioè già dotate di strade e marciapiedi e individuate nel Piano come B1, dove una famiglia potrebbe ampliare l’abitazione, la cubatura viene ridotta a solo 1 metro cubo su metro quadro in contrasto con il decreto ministeriale 1444/68 che stabilisce le classificazioni previste (1,5 metri cubi su metro quadro). Quindi si scoraggia chi vuole farlo. Ma l’obiettivo dichiarato del piano è la “densificazione urbanistica”. Quindi non vuole altre lottizzazioni, piuttosto si devono ampliare i fabbricati esistenti, utilizzando i crediti edilizi.

I CREDITI

Appunto, i “crediti edilizi”. Questi corrispondono al volume che viene messo in vendita dai privati quando demoliscono (in massima parte capannoni dismessi) e impiegano in quell’area solo una parte del volume. Oppure sono metri cubi che il Comune dà ai privati in cambio del terreno quando deve realizzare un’opera pubblica (ad esempio una strada). Ma le norme del Piano modificano il calcolo dei volumi possibili sui capannoni portandolo a un quarto di quello esistente e quindi i privati non avranno più interesse a venderlo e dunque a rigenerare aree. Inoltre chi viene espropriato preferirà incassare subito i soldi piuttosto di vedersi riconosciuto un volume inferiore da vendere. La previsione: in pochi anni i crediti si fermeranno (già il Registro è quasi vuoto) e la situazione si bloccherà perchè non ci saranno più nemmeno zone di espansione generando il blocco dell’attività edilizia.

LA TASSAZIONE

C’è poi il tema del “contributo straordinario” cioè quello che devono versare coloro che usufruiscono di un cambio di destinazione d’uso di un fabbricato o di un terreno che diventa per uffici o alloggi. Questa tassa “corrisponde al 50 per cento del maggior valore calcolato dall’amministrazione”. Nel Piano vigente il consiglio comunale ha calcolato come base il 60 per cento del valore netto escludendo i costi e gli oneri di costruzione, stabilendo sulla base deL pregresso che questo corrisponde, per le aree libere, al 10 per cento del nuovo valore lordo di mercato, mentre per le ristrutturazioni è al 3 per cento. Il nuovo Piano lo ha portato indistintamente al 30 per cento del nuovo valore commerciale. Esempio: un volume di 600 metri cubi in vendita a 250 euro al metro vale 150mila euro. Il 10 per cento sono 15mila euro, il 30 sono 45 mila euro. Non è chiaro se il contributo verrà applicato anche ai crediti edilizi ma se lo fosse l’attività edilizia diventerà troppo onerosa.