CONSELVE - Anche in tempo di emergenza sanitaria mondiale, non si ferma il consumo di sostanze stupefacenti e anche i piccoli pusher di paese le provano tutte pur di piazzare la propria merce al cliente di turno. È transitato lungo via Verdi a Conselve al volante di una Alfa Romeo Giulietta e si è imbattuto in un posto di controllo predisposto dai carabinieri della locale stazione. A tradirlo il fatto che a quell'ora il transito di auto lungo il territorio di Conselve era praticamente nullo in virtù delle ultime limitazioni emesse dal Governo. Nei guai è così finito L'altra sera poco prima delle 20 Marco Baretta, 28 anni residente ad Anguillara Veneta. In un primo momento i militari dell'Arma del luogotenente Giuseppe Ferracane desideravano soltanto verificare, che l'automobilista avesse l'opportuna autocertificazione a muoversi. Con il passare dei minuti però ai carabinieri è apparso subito evidente che l'individuo oggetto del controllo fosse stranamente agitato. Hanno così effettuato una sommaria perquisizione del veicolo e sotto il sedile anteriore del passeggero hanno trovato il classico kit dello spacciatore: una tavoletta di hashish di 40 grammi, due bilancini di precisione, tutto il materiale per il confezionamento delle singole dosi e la somma di 170 euro in banconote di piccolo taglio, probabile provento di precedente attività illecita. Tutto il materiale è stato sequestrato e il ventottenne è stato condotto in caserma per tutti gli accertamenti del caso. È stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio e denunciato per inottemperanza all'ordine dell'autorità. Dell'attività operativa è stato messo al corrente il pubblico ministero di turno che ha disposto l'immediata liberazione. Alle forze dell'ordine che gli hanno chiesto informazioni su quelle scomode presenze nell'abitacolo della sua auto il ventottenne non ha fornito concrete risposte. © RIPRODUZIONE RISERVATA