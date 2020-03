Frontale tra auto: muore una donna, ferite quattro persone

Conselve - Incidente mortale alle 15 in via Padova a Conselve, a pochi metri dalle famose distillerie Bonollo: un'auto ha invaso per cause ancora al vaglio della Polstrada la corsia opposta provocando un frontale. Coinvolte tre vetture. Deceduta sul colpo una donna, feriti in maniera grave altri quattro occupanti. Sul posto il Suem e i vigili del fuoco che hanno estratto i feriti dalle lamiere. Ultimo aggiornamento: 17:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA