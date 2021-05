PADOVA I “fattorini” padovani esultano. Sono 150 i rider che lavorano per Just Eat che saranno assunti con il contratto nazionale del settore logistica. Un risultato raggiunto dopo mesi di proteste e scioperi messi in atto dai rider per veder riconosciuti i loro diritti. L’azienda padovana delle consegne a domicilio sta implementando un modello di assunzione per il business del “delivery”, e ha così raggiunto un accordo con Cgil, Cisl e Uil...

