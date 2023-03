Per la prima volta a Padova il congedo mestruale per le studentesse è realtà. Da ieri al liceo delle scienze umane Duca D’Aosta le allieve possono beneficiare di una serie di assenze mensili che non andranno a incidere sul monte assenze complessivo. Una grande conquista per la rappresentanza degli studenti, che con la Rete degli studenti medi si è battuta per ottenere questo risultato, il primo nel Padovano e tra i primi del Veneto.

Per accedere alla procedura servirà un certificato medico rilasciato da un ginecologo. Le studentesse otterranno il documento che certificherà la presenza di dismenorrea (dolore particolarmente acuto, di lunga durata e/o invalidante durante il ciclo mestruale) o di altre patologie come l’endometriosi e che recherà anche un’indicazione della durata media di tali disturbi. Il certificato sarà poi consegnato al consiglio di classe e darà diritto a usufruire mensilmente di un dato numero di giorni in cui poter stare a casa da scuola. Tutt’altro dunque che una scusa per saltare le lezioni. «Nessuna scusa, solo il riconoscimento di un diritto in un ambito su cui pesa ancora forte un tabù – chiarisce Sofia Bruni Marini, rappresentante degli studenti del Duca D’Aosta –. La procedura prevede il certificato di uno specialista e, affinché sia un diritto davvero di tutte, la visita si può avere gratuitamente e anche da minorenni senza consenso dei genitori al consultorio. Inoltre la scuola stessa può mettersi in contatto con i medici».

Per il momento non esistono linee guida ministeriali (e dunque dagli Uffici scolastici territoriali) sul tema del congedo mestruale. Quella presa al Duca D’Aosta è una scelta autonoma. «L’idea è nata dopo la notizia della stessa norma applicata in una scuola di Ravenna – aggiunge Bruni Marini –. Ne ho parlato con gli altri rappresentanti e con la presidenza, che subito si sono mostrati favorevoli. Ne è nato un lungo lavoro di informazione, con cui abbiamo convinto anche i più scettici. D’altronde la nostra è una scuola prettamente femminile. Ora vogliamo diventi un punto di partenza per portare questo approccio anche nel mondo del lavoro e per travalicare i tabù del ciclo e di tante malattie di cui non si parla».

«È un grande primo passo – fa eco Marco Nimis, coordinatore di Rete degli studenti medi –. Continueremo su questo fronte, impegnandoci in prima linea ma anche pretendendo dal Ministero e dalle istituzioni una presa di posizione e delle linee guida unitarie».