Assemblea degli industriali, c'è la fusione: nasce Confindustria Veneto Est

PADOVA - Fusione avvenuta tra le Confindustrie di Venezia e Rovigo con Padova e Treviso. Lo ha comunicato il presidente di Assindustria Veneto Centro, Leopoldo Destro, anticipando l'inizio dell'assemblea congiunta di Assindustria Veneto Centro e Confindustria Venezia Rovigo, che si apre questo pomeriggio, 28 novembre, al centro congressi della Fiera di Padova. «L'assemblea costitutiva di Confindustria Padova Treviso, e Venezia e Rovigo, all'unanimità ha sancito la nascita di Confindustria Veneto Est. C'è grande orgoglio e soddisfazione» ha detto Destro, commentando il risultato della consultazione delle due assemblee in forma privata. «Nasce un soggetto importante nel nostro territorio, e a livello nazionale». ha concluso. Ad aprire l'assemblea è stata -- in collegamento video - la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Per dimensioni e rilevanza, è la seconda Associazione territoriale del Sistema Confindustria, con 5.000 imprese associate e 270.000 addetti. Rappresenta una metropoli di fatto con 3 milioni di abitanti, che genera 96 miliardi di Pil, 32,5 miliardi di export, il 55% del valore aggiunto manifatturiero del Veneto e il 6,8% di quello nazionale (27 miliardi nel 2021), dando così concreta attuazione al vertice veneto del nuovo Triangolo industriale, con Milano e Bologna metropolitane, nel cuore dell’Europa. L’Accordo di integrazione è stato sottoscritto dai presidenti, Leopoldo Destro di Assindustria Venetocentro e Vincenzo Marinese di Confindustria Venezia-Rovigo davanti alla platea di imprenditori. La governance e la struttura organizzativa di Confindustria Veneto Est saranno efficaci e pienamente operative dal 1 gennaio 2023. Il progetto di integrazione tra le due Associazioni aveva preso avvio nel 2019. È proseguito in modo partecipato e condiviso, con i lavori della Commissione Paritetica (temporaneamente sospesi causa pandemia), la conferma del mandato assembleare ai Presidenti alla prosecuzione del Progetto, la firma del Protocollo preliminare di aggregazione (gennaio 2021).

Marinese: « Ci attendono sfide importanti »

Obiettivo raggiunto, quindi. «Con la nascita di Confindustria Veneto Est, nascono sfide importanti, che riguardano il territorio, le nostre imprese, i nostri cittadini. Riguarda un'idea di sviluppo che dobbiamo avere, di un'area metropolitana, di una grande metropoli che si candida ad essere competitor di altre metropoli», così il presidente di Confindustria Venezia, Vincenzo Marinese. «I prossimi due saranno anni difficili. Le nostre imprese stanno per rimborsare i debiti contratti nel periodo del Covid, 250 miliardi, a cui si aggiungono 226 miliardi di Pnrr da restituire in trent'anni. Non si tratta di pessimismo, ma di realismo - ha aggiunto Marinese - Ci aspetta una progettualità spinta. Dobbiamo aggregare i nostri servizi, dobbiamo trasmettere ai giovani l'idea che lavorare è bello, che aver successo non significa guadagnare, per forza, ma significa fare ciò che piace».

Zaia: « Puntare all'economia di scala »

«Oltre 86 miliardi di fatturato è dire quindi quasi metà del Pil del Veneto da questa aggregazione, è un segnale perché punta all'economia di scala, a razionalizzare ed è un segnale che anche il pubblico dovrebbe cogliere». Queste le parole del presidente del Veneto, Luca Zaia, a margine dell'assemblea degli industriali. «È fondamentale mettere in atto economie di scale, per risparmiare ed essere più efficienti. È inutile parlare ancora della polemica della Patreve - aggiunge - dato che di fatto l'area metropolitana ideale del Veneto è il Veneto e questo lo dimostra, Abbiamo altre aggregazioni importanti dal punto di vista industriale che sono Vicenza, Verona e poi ovviamente su Belluno». Ai giornalisti che hanno fatto presente che forse si sono persi 20 anni dalla famosa idea della Pa-Tre-Ve, Zaia ha replicato che «non si è perso nulla, sono vent'anni nei quali il Veneto è cresciuto, in cui le imprese si sono ammodernate, abbiamo lasciato l'era analogica alle spalle e siamo entrati a pieno titolo nell'era digitale, il Veneto di oggi non è quello di 20 anni fa. La metropolitana di superficie è uno dei tanti progetti, adesso stiamo parlando di alta velocità e alta capacità e l'ammodernamento di tutta la rete di collegamenti. Vent'anni fa non c'era la Pedemontana che era un sogno, oggi è realtà noi nel 2023 la chiudiamo tutta la partita della Pedemontana sono 94 km e mezzo di infrastrutture che tocca 36 comuni e molte altre opere ancora. Investire sulla metropolitana di superficie che è una delle strategie significa abbattere passaggi a livello, riammodernare l'asse viario su ferro e noi abbiamo fatto la nostra parte ammodernando il parco macchine, il Veneto ha i treni con l'età media più giovane d'Italia, abbiamo investito molto».