PADOVA - «Lo stop al Superbonus avrà pesanti effetti sull’occupazione padovana». Gianluca Dall’Aglio, presidente di Confartigianato, ha passato gli ultimi tre mesi a ribadire in tutte le salse la sua preoccupazione. Ora rinforza il concetto facendo leva sui dati: «Stimiamo che nella nostra provincia siano a rischio oltre 1200 posti di lavoro».

Dal 2020, dopo l’introduzione del Superbonus 110%, in provincia di Padova erano state registrate 1.265 nuove assunzioni nel comparto casa. Un addetto su tre era di nazionalità straniera e sempre uno su tre aveva meno di trent’anni. Ora, senza il vento del Superbonus che ha fatto moltiplicare ditte e cantieri, il settore appare prossimo ad un ridimensionamento. Meno commissioni, meno cantieri, meno imprese e quindi meno lavoratori.

COSA CAMBIA

La misura del Superbonus al 110% come l’abbiamo conosciuta negli ultimi anni dal primo gennaio non esiste più. L’agevolazione per le villette singole ha chiuso i suoi effetti il 31 dicembre mentre è scesa al 70% (e scenderà al 65% nel 2025) per gli edifici condominiali e per quegli edifici costituiti da due a quattro unità possedute da un unico proprietario.

Restano delle agevolazioni per le fasce più deboli della popolazione. E’ previsto un contributo a favore di soggetti con reddito di riferimento non superiore a 15mila euro per l’ultimazione nel 2024 di quei lavori che a fine 2023 si presentavano in stato avanzato di esecuzione, almeno al 60%.

Ci sono ancora altre detrazioni che si possono sfruttare fino al 31 dicembre 2024 come ad esempio il bonus casa, l’ecobonus, il sismabonus o il bonus eliminazione barriere architettoniche, anche se con margini più stretti rispetto al passato. Il risultato di questi cambiamenti è comunque una netta diminuzione degli interventi di ristrutturazione.

IL COMPARTO

Attualmente gli addetti complessivi che operano nell’artigianato in provincia di Padova sono 61.350 e di questi 23.926 operano nelle categorie artigiane del comparto casa: edilizia, impiantisti e legno (il 39%).

Prima di fine anno Confartigianato aveva stimato che fossero 400 i cantieri in provincia di Padova non ancora chiuso tra cappotti iniziati e mai terminati, caldaie acquistate ma non ancora sostituite e ponteggi installati e lasciati lì in sospeso. «Al momento siamo ancora impegnati con i cantieri in corso, ma entro sei mesi vedremo gli effetti di questa decisione del governo sull’andamento delle nostre imprese e, di conseguenza, sull’occupazione» conferma Nicola Zanfardin, presidente del Sistema di categoria Edilizia di Confartigianato Imprese Padova.

IL VOLANO

L’associazione di categoria calcola che in provincia di Padova il Superbonus abbia portato un miliardo e 718 milioni di euro di investimenti, per rimodernare ed efficientare dal punto di vista energetico 10.300 edifici tra case unifamiliari e condomini. La ricaduta economica complessiva considerando l’intera filiera ammonta a 3,7 miliardi.

«Gli effetti positivi hanno riguardato anche tanti altri settori - spiega Confartigianato -. Prodotti e materiali da costruzione, metalmeccanica e metallurgia, ma anche i produttori di beni durevoli per la casa come elettrodomestici e mobili e il trasporto». Un volano che secondo gli addetti ai lavori nei prossimi mesi andrà inevitabilmente ad afflosciarsi.

CASE GREEN

Intanto il presidente Dall’Aglio continua a premere anche su un altro tasto. «L’orizzonte temporale per arrivare al tasso di emissioni zero è il 2050. A questo obiettivo si arriverà attraverso step intermedi che dovranno portare gli edifici progressivamente in classe E e D. Per arrivare ad efficientare i nostri fabbricati, adeguandoci alla normativa europea, dobbiamo riqualificare nel Padovano 170mila case che ora si trovano in classe F e G. Come possiamo farlo senza incentivi?».