Condannato funzionario del Comune di Masi, avrebbe intascato emolumenti extra per 125 mila euro

PADOVA - Si sarebbe accreditato di emolumenti extra grazie alla posizione che ricopriva e per questo è stato condannato. La vicenda riguarda Paolo Toschetti, 58enne di Monselice, ex funzionario del Comune di Masi: il Gup lo ha condannato per peculato a 4 anni e 4 mesi, al termine del rito abbreviato.

Stando a quanto riportato dall'accusa, Toschetti per quattro anni avrebbe beneficiato di compensi non dovuti per circa 125 mila euro, accrediti extra che si sarebbe intascato grazie alla sua posizione di responsabile dei servizi finanziari del Comune.