I giudici non l'hanno protetta dall'ex marito violento, lo Stato condannato a risarcirla

PADOVA - L'Italia è stata condannata dalla Corte europea dei diritti umani (Cedu) per il "trattamento inumano e degradente" di una donna, Silvia De Giorgi, residente nel padovano, perché le autorità non hanno agito per proteggerla dall'ex marito violento. Tra il 2015 e il 2019 ha denunciato 7 volte il marito, da cui era separata dal 2013, per averla minacciata di morte, colpita con un casco, averle messo telecamere in casa, perseguitata, seguita e molestata, per non aver pagato gli alimenti e aver maltrattato i tre figli. I giudici di Strasburgo chiamano in causa l'inazione dei magistrati stabilendo che l'Italia deve versarle 10 mila euro per danni morali.

APPROFONDIMENTI IL CASO Doppio femminicidio, il ministro Cartabia manda gli ispettori a... NUOVO FEMMINICIDIO Uccide la moglie a coltellate nel cuore della notte a Codroipo e... EMILIA ROMAGNA Modena, madre e figlia di 22 anni uccise in casa. Il marito confessa:... VICENZA-BASSANO Il centro Ares: «Zlatan libero non per nostra decisione» VICENZA Il Gip: «Zlatan aveva un'idea padronale del rapporto... FOSSALTA DI PORTOGRUARO Lorena uccisa, l'ultima telefonata del vigilante: «Ho fatto...