CITTADELLA - Londra, Vienna, Varsavia, Atene, Praga e Cittadella. Sembra quasi una sfida impari, ma non è assolutamente così, quella cominciata venerdì scorso per diventare la miglior destinazione turistica europea. Cittadella concorre al fianco delle capitali europee senza nessun timore cercando l'appoggio del maggior pubblico possibile, a cominciare dai cittadellesi, trainati da 70 concittadini-testimonial che stanno diffondendo l'iniziativa #iovotocittadella, lanciata dal noto portale turistico www.europeanbestdestinations.com. Per la città murata importante già il risultato di essere stata tra le poche mete designate su 400 candidate. Adesso è in corso la sfida per avere la massima visibilità con la vittoria del titolo che nel 2022 è stato di Lubiana.

L'INIZIATIVA

Un voto al giorno, possibile da vari dispositivi, senza nessuna registrazione, collegandosi al sito: www.muradicittadella.it/iovotocittadella/ Le votazioni si concluderanno giovedì 9 febbraio, poi i risultati. C'è bisogno del supporto di tutti, di una sorta di chiamata al voto, perché tra le sedi candidate Cittadella è l'unica a rappresentare l'Italia. In occasione dell'iniziativa nella quale si sono impegnati l'ufficio Informazioni ed accoglienza turistica ed il Comune con l'assessorato al Turismo, è stato riprogettato il sito www.muradicittadella.it.

Molteplici le novità ed i cambiamenti, inseriti in un corposo ed ambizioso progetto di marketing. Del resto è provato statisticamente che il traffico online e l'interesse dallo stesso generato, si tramuterà comunque ben presto in flussi turistici. Quali le novità? Elena Bonaldo, responsabile Iat: «Nel sito c'è un pulsante con il link diretto alla piattaforma predisposta alle votazioni, i testi sono tradotti in 104 lingue straniere, è collegato direttamente ai social media utilizzati dallo Iat, presenta in homepage la skyline dei cinque luoghi della cultura di Cittadella ovvero mura, Teatro Sociale, Museo del Duomo, Palazzo Pretorio e Oratorio del Salvatore, che sono anche tutti geolocalizzati. Quando il mouse viene posizionato sopra al monumento prescelto, quest'ultimo assume il colore che graficamente lo contraddistingue, sviluppandosi su una pagina interamente dedicata. Siamo un museo diffuso, questo cambiamento era necessario».

Oltre alle pagine informative su visite, tariffe ed eventi, si aggiungono importanti sezioni dedicate agli operatori del settore e soprattutto alla stampa locale, nazionale ed estera. Facile scaricare anche fotografie e video pubblicati, tutto gratuitamente. «Necessario votare e far votare quotidianamente fino alla conclusione dell'iniziativa - invita l'assessore Filippo De Rossi - Cittadella può vincere, dipende tutto da noi».