MONSELICE - Torna "Uno scontrino per la scuola": Ascom e amministrazione promuovono gli acquisti a Monselice. Dopo la positiva edizione dello scorso anno, le iniziative del Natale cittadino confermano il progetto volto a creare sinergie tra negozi e scuole. Per tutto il mese di dicembre e fino a rientro in aula - il 9 gennaio - i ragazzi delle primarie e secondarie di Monselice avranno la possibilità di conservare gli scontrini emessi dagli esercizi di Monselice. Gli istituti che recupereranno più biglietti otterranno in premio materiale didattico. «Si tratta di un concorso dal funzionamento molto semplice - spiega l'assessore al Commercio Stefano Peraro - Al ritorno dalle vacanze stileremo una classifica del numero degli scontrini e del loro valore. I primi otterranno in premio materiale didattico o utile per le attività scolastiche».

Più compri, più vinci

All'istituto primo classificato andrà un buono di 500 euro, al secondo 400 euro, al terzo 300 euro e al quarto 200 euro. Per Peraro, si tratta di «un semplice esempio di economia circolare per incentivare gli acquisti all'interno del territorio comunale. Vogliamo creare le condizioni affinché le famiglie comprino sempre di più sulla nostra piazza». In sintesi, è una specie di cashback su piccola scala, solo che al posto di ricevere un buono liberamente spendibile, le scuole dovranno investire la somma vinta in attività monselicensi. «Con Ascom abbiamo parlato anche di altro - precisa Peraro - Nel clima di collaborazione che si è creato tra questa amministrazione e i commercianti, abbiamo discusso dell'avanzamento dei lavori nei cantieri più importanti della città, anzitutto il Campo della fiera». La riqualificazione funzionale dell'area sarebbe dovuta terminare a fine anno, ma le settimane di maltempo e alcune difficoltà pratiche hanno allungato un po' i tempi: «Confidiamo di fare le gettate il prima possibile e terminare tutto a primavera». Si tratta di un intervento del valore di 510mila euro, già interamente finanziato con fondi statali (Pnrr) e regionali (Distretto del commercio). Dopo decenni di attesa, il Campo della fiera non sarà più un disordinato spiazzo di polvere e ghiaia. I lavori stanno riguardando il rifacimento totale della pavimentazione, l'illuminazione, la realizzazione di una fascia di verde a ridosso delle antiche mura civiche, la risistemazione delle aree verdi, l'installazione di colonnine per la ricarica di mezzi elettrici, la videosorveglianza e un punto di rimessaggio bici. Fino al termine del cantiere, la città si troverà priva del parcheggio più capiente, cosa che potrebbe avere ripercussioni su quanto rimane dello shopping natalizio e sul parcheggio della stazione, in questi giorni stipato. L'assessore, inoltre, comunica di aver finalmente attivato il pagamento con smartphone e app negli stalli blu: una novità annunciata a inizio 2021.