PADOVA - Palazzo Moroni bandisce 8 nuovi concorsi che permetteranno l'assunzione di 130 persone. Complessivamente, così, la giunta Giordani, in 5 anni totalizzerà l'assunzione di quasi 700 persone (691 per la precisione). Si parte entro fine mese con le prove che consentiranno l'assunzione di 3 nuovi amministrativi direttivi informativi, per arrivate a novembre con il concorso per ispettore di Polizia locale. In mezzo prove scritte e orali, per immettere in organico maestre d'asilo, bibliotecari, istruttori amministrativi.



IL RITMO

Da anni a palazzo Moroni non si registravano nuove assunzioni a ritmi lontanamente paragonabili. Dal 2017, infatti, sono state attivate 100 procedure tra concorsi, selezioni, stabilizzazioni e progressioni verticali, oltre a 60 procedure di mobilità. Dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2021 sono state poi assunte a tempo indeterminato 466 persone e, in base alle previsioni del Piano occupazionale, ulteriori 95 persone entreranno in organico entro il 30 aprile 2022. Delle 1.711 persone attualmente in servizio a tempo indeterminato, circa 1 su 3 è stata assunta negli ultimi 5 anni. Nel corso del 2022 sono dunque 8 le procedure che verranno attivate per garantire le assunzioni previste dal Piano occupazionale ed avere le graduatorie necessarie per i prossimi anni. Il lavoro dell'amministrazione si è concentrato anche sul rinnovo del personale dirigenziale.



LE DONNE

All'insediamento dell'amministrazione giordani, nel 2017, su 18 dirigenti c' erano appena 5 donne, di cui solo 2 a tempo indeterminato. Oggi sono 13 su 27 le donne che hanno un ruolo dirigenziale, e di queste 9 a tempo indeterminato. Si è dunque passati dal 13,3% al 42,9% di presenza femminile tra i dirigenti a tempo indeterminato, e dal 27,8% al 48,1% sul totale dei dirigenti. L'ultimo dirigente assunto questa settimana tramite concorso è Matteo Banfi, ingegnere di 37 anni, che dal primo aprile assumerà l'incarico di Capo Settore Contratti Appalti e Provveditorato, provenendo dallo stesso ufficio nel comune di Milano.



BENCIOLINI

«In questi anni abbiamo svolto un importante lavoro con l'obiettivo di stabilizzare il personale e riportare in pari il saldo tra assunzioni e cessazioni dopo una stagione segnata dall'accelerazione di quota 100. Abbiamo avuto la possibilità, data dalla legge, di tornare a garantire il turn over e ne abbiamo approfittato mettendo in piedi un'organizzazione che ci ha permesso di svolgere i concorsi e ottenere graduatorie per provvedere al reperimento delle risorse ha commentato ieri l'assessore al Personale Francesca Benciolini - É importante sottolineare che molte delle procedure avviate si sono svolte in periodo di pandemia, richiedendo un imponente lavoro organizzativo soprattutto per i concorsi in presenza, con la gestione di migliaia di candidate e candidati nell'assoluto rispetto di protocolli di sicurezza in costante evoluzione. La scelta dell'amministrazione è stata inoltre quella di rivedere l'organizzazione dell'ente, ricostituendo alcuni settori come il Verde, rinforzandone altri che erano stati messi in secondo piano dalla precedente amministrazione come il settore Servizi sociali, e garantendo che ogni settore avesse un proprio dirigente, condizione indispensabile per il buon funzionamento dell'intero ente».