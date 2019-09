di Elisa Fais

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PADOVA - Inalla ricerca di unin uno deglidel. Il maxi concorsone per, iniziato ieri alla Kioene Arena con il primo turno alle 9 di mattina, finirà questo pomeriggio. Nelle due giornate circa 1600 candidati per turno svolgeranno una prova scritta e una pratica della durata di tre ore:, ma il test originerà una graduatoria valida tre anni. I candidati arrivano da ogni parte d'Italia. Mi sono laureato a marzo ammette Domenico Cassese, 29 anni, di Napoli è il primo test che tento. Finora per mantenermi ho lavorato a Milano, ma facevo tutt'altro. Sicuramente mi iscriverò anche ad altri concorsi, anche se spero di passare questo. Se tornassi indietro studierei ancora Infermieristica, perché amo questa disciplina. Mi piacerebbe lavorare in un reparto di Medicina, è stimolante stare a contatto con pazienti con diverse patologie».