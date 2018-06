A Padova la tappa del tour mondiale dei Pearl Jam /Come arrivare e come muoversi

di Paolo Braghetto

Cresce l'attesa a Padova per il concerto deidi domenica alle 21, secondo e ultimo appuntamento italiano tutto esaurito delcelebre per successi come Jeremy, Alive, Black e Just breathe. Dopo gli 80mila fan di Vasco, sono in arrivo allo Stadio Euganeo della Città del Santo i 43mila ammiratori del gruppo guidato dache fortunatamente ha ritrovato la voce dopo i recenti problemi alla gola. «Il 30% del pubblico è in arrivo dall'estero commenta Valeria Arzenton della padovana Zed che organizza la data consigliamo a tutti di giungere con largo anticipo e di fare attenzione al biglietto perché purtroppo girano molti ticket falsi». Già 9000 i posti letto prenotati a conferma del grande indotto che generano questi eventi. «A differenza del popolo del Blasco continua lei - non sappiamo se i supporter dei Pearl si presenteranno ai cancelli il giorno prima per dormire in tenda e guadagnare così i posti migliori nell'area prato gold sotto il megapalco».Per raggiungere l'impianto del live da fuori città ci sono le, servite daiche si possono trovare seguendo la segnaletica. Ecco le limitazioni previste per la auto che arriveranno da Corso Australia: dalle 8 di domenica al termine del deflusso degli spettatori sarannoDalle 13 fino alla fine del concerto saranno inveceil cosiddetto fagiolo dello svincolo 1; via Mincio nel tratto tra via Cignaroli e via Coppi (eccetto residenti); via Guariento di Arpo e via Antonio Da Noli (eccetto residenti); viale Fausto Coppi (eccetto navette); viale Del Calcio nel tratto compreso tra via Due Palazzi e via Coppi (eccetto i taxi che qui si fermeranno per il punto di raccolta); via Della Croce Verde. Dalle 6 di domenica alle 2 di lunedì mattina sarà inoltre istituito il divieto di sosta con rimozione dei veicoli in entrambi i lati di via Guariento di Arpo e via Antonio Da Noli, viale Del Calcio nel tratto tra via Due Palazzi e via Coppi, via Della Croce Verde.I parcheggi in funzione sono ancora di più di quelli per Vasco (prezzo da 10 a 20 euro): nello zona Sud dello stadio al lato Est e Ovest del Palaindoor con accesso da viale Nereo Rocco ci saranno delle aree verdi attrezzate. Al Gran Teatro Geox in via Tassinari sosteranno i bus turistici e c'è un comodo tragitto pedonale per lo stadio. C'è un parcheggio denominato Area Nord in via Due Palazzi raggiungibile da via Po' e via Tevere e anche da via Sacro Cuore e via Montà. Bici, scooter e moto, i mezzi di trasporto più consigliati per i padovani, permetteranno di arrivare agli spazi più vicini agli ingressi, con un parcheggio dedicato davanti il Palaindoor. Il servizio di bus navetta con percorso Stanga, Tribunale, Stazione dei treni, via Sarpi, Stadio, Crowne Plaza, via Breda e Battisti a Limena sarà attivo dalle 15 alle 21.15 (3 euro all'andata; ritorno gratuito). Chi arriva in treno può optare per una camminata di 20 minuti. I botteghini per ritirare i biglietti prenotati e i fan club saranno aperti dalle 11.30; i cancelli dalle 15.