Cremonini in concerto a Padova, ecco dove parcheggiare e tutte informazioni sulla viabilità

PADOVA - Strade chiuse, navette in funzione, squadre antiterrorismo. Tutto è pronto per accogliere questa sera 18 giugno la carica dei 40 mila per il concerto di Cesare Cremonini allo stadio Euganeo. Fin dal mattino i fan del cantante hanno cominciato ad arrivare nella città del Santo, per quello che di fatto è il primo grande concerto cittadino post-pandemia. L'ex Lunapop è atteso sul palco alle 21. Dalle 15 alle 2 niente bevande contenute in bottiglie di vetro. Questo dice l'ordinanza firmata dal sindaco appena rieletto Sergio Giordani. In quel lasso di tempo nei dintorni dello stadio non si potranno vendere bevande e bibite in bottiglie di vetro, per una questione di sicurezza. Non è consentito portare grandi zaini, solo piccole borse e pochette. Non si può entrare nemmeno con materiale audiovisivo, animali, strumenti musicali, ombrelli e qualsiasi oggetto contundente.

La viabilità

Fin dalle 8 si sono aperti i cancelli dei parcheggi cittadini, per cercare di pesare quanto meno possibile sul normale traffico cittadino. È possibile posteggiare l'auto al Park sud di viale Nereo Rocco da cui si può accedere solo da corso Australia: si potranno parcheggiare anche bici e moto. Aperto ai mezzi a due ruote anche il Park nord di via Coppi. Dal parcheggio del Gran Teatro Geox di corso Australia si può arrivare allo stadio tramite un percorso pedonale e qui devono parcheggiare obbligatoriamente i bus turistici che possono arrivare da via Montà, via da Noli e viale Nereo Rocco. Per chi preferisse camminare si può arrivare all'Euganeo anche dal centro città a piedi: da via Dante si svolta in via Beato Pellegrino, si passa dal sottopasso di Montà e si segue il marciapiede. Per chi arriva dalla stazione si può arrivare su via Beato Pellegrino da viale Codalunga. Altrimenti ci sono le navette: la linea 1 passa per Fiera, stazione, via Sarpi con fermata anche al tribunale e al parcheggio ex Canova, per chi esce dall'autostrada a Padova ovest è disponibile invece la linea 2 che passa per i parcheggi di Limena di via Cesare Battisti, zona Bata e zona hotel Crowne Plaza in via del Santo. E lo stesso percorso si farà al ritorno.

La sicurezza

Imponente il dispositivo di sicurezza. Sulla base delle direttive emanate dal prefetto Raffaele Grassi durante il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica è stato deciso di mettere in campo uno straordinario impiego di personale della polizia, dei carabinieri, della guardia di finanza e della polizia penitenziaria con il rinforzo di contingenti del II reparto mobile della polizia di Padova e del IV battaglione mobile dei carabinieri di Mestre. La polizia locale, invece, si occupa della gestione della viabilità. Sono previsti alcuni disagi al traffico vista la grande quantità di persone presenti al concerto.