Concerto al sorgere del sole: alle 5 di mattina l'omaggio ai Beatles

MONSELICE - Un concerto all'alba, per ascoltare musica mentre si guarda il sorgere del sole. A Monselice il Gruppo Caronte fa una seconda proposta "alternativa", dopo l'esperienza del tramonto con la musica del tango al Mastio Federiciano. La proposta è per domenica 11 luglio alle 5 del mattino, all'esedra San Francesco, un'idea “lontana dai sentieri battuti”negli itinerari della XXX edizione del Girovagando in Musica alla scoperta dei paesaggi suggestivi più belli d’Europa.

"Let it Be" il titolo del concerto, ovviamente dedicati ai Beatles nel 51. anno dal loro scioglimento. La formula proposta dal Gruppo Caronte prevede arrangiamenti originali per Alberto Martinelli, violino, Gabriele Miglioli, violoncello, Elena Trovato, arpa, Luigi Signori, pianoforte e voce rock.

Il Gruppo Caronte proporrà un percorso tra il repertorio e la storia dei Beatles partendo dal primo brano in classifica fino all’ultimo album uscito dopo il loro scioglimento. La proposta musicale “in veste classica” si adatta perfettamente all’orario dello spettacolo e consentirà di godere lo spettacolo del sole, ascoltando brani molto noti proposti in maniera insolita con una formula che il Gruppo Caronte propone con grande successo da oltre 34 anni.

Ingresso libero, prenotazione obbligatoria. Informazioni: ufficio turistico 0429 783026, info@monseliceturismo.it

Al termine colazione campagnola a base di salatino, frittata, formaggi, affettati, pane casereccio, focaccia, caffè e tè a cura dello staff “Parco Cava delle More”: a pagamento, ma il prezzo è molto contenuto.