Fai la spesa e vinci la casa dei tuoi sogni insieme a CIA-Conad. Prende il via il 12 settembre il concorso “Insieme da 60 anni”, una delle iniziative con cui la cooperativa di dettaglianti ha deciso di festeggiare il proprio anniversario. Partecipano all'iniziativa anche i negozi delle province di. In palio anche voucher per pacchetti vacanza nelle località più belle del pianeta e 60 cucine Ikea, una al giorno per tutta la durata del concorso. Il montepremi totale è di 443mila euro.L’iniziativa promozionale proseguirà fino al 10 novembre. Possono partecipare tutti i clienti che nel periodo considerato effettuano una spesa di almeno 20 euro in tutti i negozi della rete di CIA-Conad che espongono il materiale pubblicitario del concorso.Una copia completa del regolamento è disponibile sul sito dedicato lacasadeisogni.conad.it.