«Auguri Antonio», la lettera del vescovo Cipolla per gli 80 anni del suo predecessore

PADOVA - «Caro Vescovo Antonio, con tanto affetto e stima ti rivolgo gli auguri per il tuo 80/o compleanno da parte mia, dei preti e dei diaconi, delle comunità parrocchiali e di tutti i cristiani della nostra Chiesa diocesana» scrive il vescovo di Padova, mons. Claudio Cipolla, in un messaggio al collega emerito della Diocesi euganea, Antonio Mattiazzo, che oggi compie 80 anni.

«Quando cadono i doveri e gli obblighi del ministero - sottolinea Cipolla - possiamo dedicarci alle cose che abbiamo nel cuore, quelle che magari per lungo tempo abbiamo dovuto rimandare. Per questo spesso si attende il tempo della pensione o delle vacanze. Conquistata la libertà, tu sei partito per annunciare il Vangelo, prima in Etiopia, poi ti sei trasferito in Terra Santa ma sempre con questa grande disponibilità: servire il Vangelo a nome della Chiesa. Alla Chiesa di Padova tu sei stato affidato e della Chiesa hai assunto la guida spirituale e, paternamente, l'hai custodita su questa strada dell'annuncio». «Ti accompagniamo - conclude il vescovo - non solo con la gratitudine, ma anche con la preghiera che il Signore ti conservi a lungo in salute e rigoglioso come un albero piantato lungo i corsi d'acqua e ti dia la gioia di continuare ad annunciare il suo Vangelo, anche nei limiti dati dall'età». Ultimo aggiornamento: 09:37 © RIPRODUZIONE RISERVATA