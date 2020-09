TEOLO - Scivola davanti agli occhi dei compagni di escursione e muore. Tragedia nel primo pomeriggio di ieri sulla Cima Val di Guerra, fra le Dolomiti Friulane, nel territorio di Forni di Sopra, dove ha perso la vita Gabriele Marchioro, dottore commercialista residente a Teolo in provincia di Padova, che avrebbe compiuto 57 anni il prossimo primo novembre.

A quanto si è appreso, l'appassionato di montagna era partito assieme ai due amici dal rifugio Pordenone, per salire alla Cima Val di Guerra. Da qui, poi, il gruppetto stava scendendo lungo la via normale. Pare che Marchioro fosse davanti agli altri. Ad un certo punto è caduto per una cinquantina di metri: forse a tradirlo è stato il tratto friabile. Erano le 14.45 circa quando è scattato l'allarme. A chiamare il Nue 112 è stato un escursionista che ha visto precipitare l'uomo. Purtroppo, per l'alpinista padovano precipitato sopra il rifugio Flaiban Pacherini, tra le Dolomiti Friulane, non c'è stato nulla da fare.

RECUPERATO CON L'ELICOTTERO

È stato recuperato dell'elisoccorso con il verricello sotto la parete nord ovest della Cima Val di Guerra, che stava salendo lungo la via normale con due compagni. Sarebbe scivolato su un tratto friabile, precipitando appunto da una cinquantina di metri. Nel pomeriggio i due compagni sono scesi a piedi accompagnati da due tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico, scaricati dell'elisoccorso nei paraggi.

Ieri nella zona è stata una giornata luttuosa. Già nella mattinata si era registrata un'altra vittima. È stata infatti trovata senza vita Rita Garibaldi, la settantaseienne di Ovasta le cui ricerche erano scattate alle 12.50 nei boschi sopra il suo paese.

A Teolo la tragica notizia è giunta presto. La commozione e il dolore tra gli amici di Gabriele Marchioro, appassionati di escursioni in montagna e di trail come lui, sono stati fortissimi. C'è chi, raggiunto dal cronista, non è riuscito a commentare l'accaduto e la sua voce è rimasta rotta dal pianto.

Gabriele Marchioro era un nome noto e stimato fra i tanti appassionati di corse in montagna. Ma prima di essere un organizzatore era un autentico atleta come confermava il suo fisico ancora integro nonostante i suoi 56 anni. Spesso si era allenato anche con Lisa Borzani, la vincitrice dell'edizione 2017 del mitico Tor des Géants sul Monte Bianco, al quale lo stesso 56enne aveva preso parte. Il commercialista padovano del resto presenziava regolarmente a tutte le classiche competizioni in Italia. Sembrava che la fatica non lo preoccupasse, davanti a doti di resistenza e capacità di prestazioni atletiche non indifferenti. Sia come atleta che come organizzatore, Marchioro aveva fatto dell'entusiamo della corsa la sua passione di vita.

