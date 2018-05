Comdata chiude a Padova: a repentaglio 204 posti di lavoro

di Nicola Munaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA -. Una notizia, questa, arrivata a squarciare un cielo che si annunciava con altri orizzonti, dal momento che la societàe nell'esternalizzazione dei processi gestionali, stava preparando un piano per il consolidamento che, dopo l'estate, prevedeva la crescita di oltre duecento dipendenti.Ma ieri pomeriggio, quando il piano è finito nelle mani dei sindacati, si è svelato anche il retro, inaspettato, della medaglia. I siti produttivi di Padova e Pozzuoli (Napoli), dove lavorano in totale 264 dipendenti di Comdata, verranno chiusi e ai lavoratori che al momento non verranno licenziati saranno proposte una serie di soluzioni alternative negli altri siti del gruppo societario. Ed è di questo che azienda e sindacati parleranno nelle prossime settimane, che già si annunciano calde...