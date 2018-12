Studente alla fermata del bus con un coltello da 18 cm nel giubbotto

di Cesare Arcolini

PIOVE DI SACCO - È ancora emergenza bullismo:È successo l'altro giorno in viale Europa, all'altezza dellaI carabinieri della locale stazione, impegnati in servizi davanti alle scuole e in tutte le aree di aggregazione di studenti, hanno notato un ragazzo muoversi con fare sospetto. Quando il giovane ha visto avvicinarsi i militari ha cominciato a manifestare un certo nervosismo. Questo comportamento non è passato inosservato ai carabinieri che hanno deciso di approfondire gli accertamenti. Ebbene, dentro il giubbotto il sedicenne, residente in un comune della Saccisica, occultava un coltello lungo 18 centimetri. L'arma è stata sequestrata e il giovane portato in caserma.