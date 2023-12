Abano. Cammina al buio sul ciglio della strada con mannaia e coltello: passanti spaventati chiamano il 112

ABANO (PADOVA) - Al buio, sul ciglio della strada con una mannaia e un coltello. Quasi pronto ad assaltare i passanti. Paura nel tardo pomeriggio di ieri, 30 novembre, ad Abano. In via Flacco c'era un 59enne di Montegrotto che vadava a piedi al bordo della carreggiata buia, sotto la pioggia.

In una mano una mannaia, nell'altra un coltello.

I passanti spaventati hanno chiamato i carabinieri che hanno raggiunto l'uomo in via Fasolato: i testimoni sono rimasti al telefono con il 112 dando costantemente l'esatta posizione del 59enne. Quando lo hanno raggiunto lui ha provato a spintonarli per scappare ma non è riuscito a fare più di qualche passo. Arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi e oggetti atti a offendere, mannaia e coltello sono stati sequestrati: le lame erano lunghe rispettivamente 20 e 12 centimetri.