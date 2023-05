Padova. Passeggia impugnando un lungo coltello da cucina. I passanti allarmati chiamano il 112

PADOVA - Gira per strada impugnando un lungo coltello dal cucina. Per fare cosa? Ancora non è chiaro. Nel pomeriggio di ieri, 24 maggio, alcuni passanti hanno notato un 42enne tunisino che camminava per via del Plebiscito impugnando un coltello la cui lama era lunga 34 centimetri. Allarmati hanno chiamato il 112 e una pattuglia ha raggiunto l'uomo.

Una volta in caserma, il 42enne ha dato un falso nome ma è stato presto smentito dall'esito degli accertamenti dattiloscopici. Irregolare in Italia e con precedenti, è stato denunciato per porto ingiustificato di armi od oggetti atti a offendere e false attestazioni sull'identità personale.