«C'è una donna col coltello alla fermata del bus», 50enne nigeriana denunciata

PADOVA - Nel pomeriggio di ieri, venerdì 8 maggio, veniva segnalato un individuo alla fermata del bus di via dei Colli con in mano un coltello mentre tirava fendenti nel vuoto. Giunti sul posto, gli agenti hanno rintracciato una 50enne nigeriana che si è subito opposta all’identificazione. Alla successiva perquisizione la donna non è stata trovata in possesso del coltello, ma aveva tra gli effetti personali una forbice da sarta. La 50enne è stata denunciata per resistenza a pubblico ufficiale e per possesso di oggetti atti ad offendere.



