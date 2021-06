PADOVA Tentato omicidio e rapina. È l'accusa nei confronti di un 36enne tunisino, Fakhri Ben Zrab, che ha accoltellato un connazionale a due passi dalla stazione nel primo pomeriggio di ieri.

Era da poco passata l'una quando in via Donghi, la stradina che collega il piazzale della stazione con via Tommaseo, è scoppiata una feroce lite. Ben Zrab, tunisino di 36 anni, litigava in arabo con un connazionale di 55 anni. Le voci si sono alzate, i...

