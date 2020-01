Ubriachi, accoltellano un 33enne alla schiena e picchiano la titolare dell'hotel

PADOVA - Uomo di 33 anni accoltellato alla schiena davanti a un hotel e la titolare dell'albergo colpito con un pugno: è il bilancio dell'aggressione avvenuta nella notte di San Silvestro a Padova. Due 22enni e un 26enne, italiani tutti residenti in provincia di Salerno, sono stati identificati e denunciati dalla Squadra Mobile per lesioni personali aggravate.



I tre, palesemente ubriachi, hanno prima aggredito con una accoltellata alla schiena un 33enne di origini marocchine, ricoverato con una prognosi di 10 giorni, davanti all’Hotel Al Prato e successivamente hanno colpito con un pugno al braccio la titolare intervenuta per allontanare i soggetti. I tre aggressori sono stati rintracciati al pronto soccorso dell’Ospedale, dove erano andati per farsi medicare delle ferite riportate. © RIPRODUZIONE RISERVATA