Padova, colf ubriaca sfascia la casa del datore di lavoro: i poliziotti la bloccano con il taser

PADOVA - In preda all'alcol la collaboratrice domestica ha sfasciato la casa del datore di lavoro. Nel pomeriggio di ieri, 16 settembre, un uomo ha chiamato il 113 chiedendo aiuto. Quando gli agenti sono arrivati in piazza Mazzini e sono entrati nell'appartamento hanno trovato una 37enne romena in forte stato di agitazione.

L'uomo ha spiegato di aver conosciuto la donna in un bar qualche giorno prima e di averla assunta come colf per sbrigare le faccende di casa. Ma quel pomeriggio la 37enne, ubriaca, è diventata particolarmente aggressiva. Il pavimento era cosparso di cocci di vetro di bottiglie di vino e birra, lei brandiva quella che sembrava essere la gamba di un tavolo o di una sedia. La donna faceva ruotare in alto il pezzo di legno e ogni volta che gli agenti cercavano di avvicinarsi, lei tentava di colpirli. Così i poliziotti hanno usato lo spray al peperoncino, sperando che la 37enne lasciasse quella gamba di legno ma hanno sortito l'effetto opposto, accentuandone la violenza. Alla fine, accecata, è stata immobilizzata grazie al taser e arrestata per resistenza a pubblico ufficiale.