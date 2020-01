Coin cambia volto, vetrine illuminate a giorno e bar

PADOVA Coin si rifà il look. In attesa di sapere, prima o poi, quale sarà il futuro dell'ex Rinascente, un altro storico grande magazzino del centro cambia volto. A breve il punto vendita di via Altinate subirà un'importante cambio d'immagine. Nelle intenzioni dell'amministrazione, l'operazione di maquillage (si interverrà solamente esternamente) dovrebbe rendere anche dal punto di vista commerciale più accattivante l'asse che, dalla Basilica di Sant'Antonio, arriva fino alla Cappella degli Scrovegni. Un progetto che sta particolarmente a cuore all'Ascom.



IL PIANO

Il progetto, che dovrebbe incassare il via libera del Comune a febbraio in modo da far aprire i cantieri la prossima primavera, prevede la chiusura del porticato che da su via Zabarella con delle vetrine e qui verrà realizzato un bar alla moda. È prevista una nuova illuminazione di tutta la facciata del palazzo. Verranno inoltre predisposti dei cubetti luminosi disseminati lungo i due portici che si intensificano in prossimità dell'accesso allo spazio commerciale e degli attraversamenti pedonali individuando un nuovo crocevia. Il progetto contempla una nuova illuminazione per le colonne dell'immobile. «La proprietà si è impegnata anche a rinnovare l'arredo urbano in prossimità del punto vendita ha spiegato l'assessore al Commercio Antonio Bressa In questo modo contribuiremo ulteriormente a rivitalizzare via Altinate che, nell'ultimo periodo, sta vivendo una rinascita anche dal punto di vista commerciale». Palazzo Moroni, dunque sta puntando molto sul rilancio del centro storico.



L'EX CINEMA

È di un paio di settimane fa, per esempio, la presentazione del piano di restauro dell'ex cinema Concordi di via San Martino e Solferino. Al piano terrà (710 metri quadri) aprirà, entro un paio d'anni, un nuovo ristorante che potrà contare nella stagione estiva sulla piazzetta esterna. Verrà poi completamente riorganizzato lo spazio della sala cinematografica al primo piano che, grazie a degli impalcati, diventerà un'autorimessa da 13 posti auto a servizio dei residenti e di chi lavorerà all'interno del palazzo. © RIPRODUZIONE RISERVATA