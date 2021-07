Pauroso incidente in moto: ragazzo padovano di 27 anni ricoverato in prognosi riservata

COGOLLO DEL CENGIO - Incidente in moto intorno alle 9.45 di oggi, sabato 3 luglio, lungo la Sp 349 a Cogollo del Cengio, la "strada del Costo". Ferito un ragazzo di 27 anni, di Curtarolo, nel Padovano, B.P., che era alla guida del motociclo Ducati V4 Panigale.

Il ragazzo stava percorrendo la S.P. 349 in direzione Roana. Giunto all'altezza del km 76, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo invadendo l'opposto senso di marcia e finendo la corsa contro il guard rail. Il motociclo si è ribaltato più volte fino a fermarsi a ridosso del muretto di contenimento. Fortunatamente, al momento del sinistro non transitava alcun veicolo dalla parte opposta. Il conducente ha riportato gravi traumi ed è stato trasportato dall'elisoccorso all'Ospedale di Vicenza, ricoverato in prognosi riservata. I rilievi del sinistro e la viabilità dell'intenso traffico sono stati curati da una pattuglia della Polizia Locale Alto Vicentino - distaccamento di Piovene Rocchette, con l'ausilio di una pattuglia della Polizia Provinciale.

