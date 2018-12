Cogemantovani, stipendi in ritardo per 96 dipendenti: via alla protesta

PADOVA - «Se siamo di fronte a una situazione che rischia di essere la fotocopia di quello che è successo a Parma, noi siamo molto preoccupati». Lo ha detto Dario Verdicchio, segretario provinciale della Fillea Cgil Padova, durante un sit-in contro il ritardo nei pagamenti ai 96 dipendenti di Cogemantovani, la società nata il primo agosto dall'affitto del ramo costruzioni di Mantovani a Coge Costruzioni. Il riferimento riguarda quanto accaduto nel 2017, quando Coge Costruzioni rilevò in affitto il ramo di un'omonima azienda parmense, che poi preferì rescindere il contratto.



«Se il ramo d'azienda torna a Mantovani i lavoratori si ritroveranno in un'azienda col concordato aperto», ha spiegato Verdicchio. La cassa integrazione avviata da Cogemantovani lo scorso 5 novembre si concluderà l'8 febbraio prossimo, ma «l'azienda ha pagato ottobre con un mese di ritardo e ci ha fatto sapere che il mese di novembre e la tredicesima sono a rischio - spiega Gino Gregnanin di Feneal Uil Veneto -. Inoltre mancano le trasferte e le indennità che erano previste dal contratto con la Mantovani, per cui i lavoratori hanno ricevuto una media di oltre duemila euro in meno a testa. Il problema è l'inaffidabilità del piano industriale. Gli unici lavori disponibili sono a Trento e a Mestre, quelli all'estero sono stati solo ventilati e il subentro nei cantieri del Mose - ha concluso - non c'è stato».

