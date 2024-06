Codevigo. Incidente sulla Romea tra un'auto e un camper, un morto. Traffico in tilt

CODEVIGO (PADOVA) - Schianto sulla Romea, è morta una persona. L'incidente è avvenuto oggi, 9 giugno, intorno alle ore 15 lungo la Romea nella zona di Codevigo, di fronte all'hotel Balabuska. Due i mezzi coinvolti, un'auto e un camper.

Uno degli occupanti è morto sul colpo mentre gli altri due, feriti, sono stati portati in ospedale a Padova: uno con l'ambulanza e l'altro con l'elicottero. Uno di loro è in gravi condizioni. La dinamica è ancora da chiarire, sul posto ci sono le forze dell'ordine. Da una prima ricostruzione, l'auto viaggiava in direzione Padova mentre il camper veniva in senso contrario, verso Chioggia. L'incidente ha creato disagi alla viabilità e si sono formate code di chilometri lungo la Romea.

+++ Notizia in aggiornamento +++