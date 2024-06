CODEVIGO (PADOVA) - Si è messo nei guai per una bottiglia di birra. Un trentacinquenne moldavo, ospite di un parente a Codevigo, nella notte tra domenica e lunedì è stato arrestato con le accuse di rapina, resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi. Prima, per non pagare una birra, ha sferrato un pugno ad uno dei gestori della pizzeria "Fermati qui" di via Vittorio Emanuele III, poi ha affrontato i carabinieri (che lo avevano raggiunto a casa) con due coltelli con lama di 17 e 11 centimetri. Dopo aver messo al corrente dell'attività il pubblico ministero di turno, il trentacinquenne moldavo è stato portato al Due Palazzi di Padova a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Ruba una birra e picchia il titolare della pizzeria

Tutto è nato attorno alle 20 di domenica quando l'uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica provocata dall'assunzione di bevande alcoliche, ha tentato di entrare in un bar per continuare a bere. La proprietaria si è resa subito conto che il cliente non era lucido e non l'ha fatto entrare, chiudendo il locale. Il trentacinquenne dopo questo rifiuto si è spostato di pochi metri ed è entrato nella pizzeria di via Vittorio Emanuele III. Dopo aver litigato con i due proprietari, ha aperto un frigo e si è impossessato di una bottiglia di birra. Invece di pagare si è defilato. Quando uno dei due responsabili ha cercato di fermarlo, il moldavo gli ha sferrato un pugno in faccia gettandolo a terra. A questo punto il rapinatore si è rifugiato a casa del parente convinto di averla fatta franca. Dopo l'allarme lanciato dai titolari della pizzeria - che è stato medicato in ospedale con una prognosi di cinque giorni - in pizzeria sono arrivate le pattuglie della Compagnia di Piove di Sacco che hanno individuato il rapinatore.

La fuga con due coltelli

I militari sono andati a casa del parente convinti di trovare il moldavo: quando il trentacinquenne ha visto il personale in divisa, invece di tranquillizzarsi e rispondere dei reati commessi, è diventato ancora più violento. Da un cassetto della cucina ha recuperato due coltelli e ha provato ad affrontare i carabinieri pur di sfuggire al controllo. Sono stati minuti concitati nei quali le forze dell'ordine, mostrando grande professionalità e lucidità, sono riusciti a disarmarlo senza che nessuno rimanesse ferito. Per bloccarlo sono dovuti intervenire più militari. L'indagato fino all'ultimo ha provato a reagire. Poi gli sono state messe le manette ai polsi ed è stato portato in caserma. Una volta terminati gli atti, per il trentacinquenne si sono aperte le porte del carcere. Nel frattempo il commerciante colpito dal pugno è stato accompagnato al pronto soccorso di Piove di Sacco per le cure del caso. Dopo gli accertamenti diagnostici del caso, è stato dimesso con cinque giorni di prognosi. Al momento della rapina, in pizzeria vi erano numerosi avventori. Si sono vissute scene di autentico terrore alla luce del fatto che fin da subito si è capito che lo straniero non era lucido ed era pronto a tutto pur di allontanarsi con una semplice bottiglia di birra. Ora è a disposizione dell'autorità giudiziaria al Due Palazzi. Da quanto si è appreso il trentacinquenne sarebbe ospite a Codevigo da qualche tempo.