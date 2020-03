CODEVIGO – In fiamme una baracca adibita a deposito legname e attrezzi oggi, domenica 29 marzo, in via Argine Sinistro a Codevigo. L'immediato intervento dei vigili del fuoco ha evitato che l'incendio si estedesse ulteriormente, coinvolgendo altro materiale infiammabile depositato nelle vicinanze.

L'incendio si è sviluppato verso le 13,45. Sul posto sono arrivati i pompieri di Piove di Sacco con un’autopompa, un’autobotte e cinque uomini. Spente le fiamme i vigili hanno provveduto alla bonifica rimuovendo tutta la legna dalla struttura andata completamente distrutta. Le cause del rogo sono ancora al vaglio dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa due ore.

