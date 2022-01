PADOVA - Il fronte vaccini e tamponi ha registrato ieri un’altra giornata pesante per l’organizzazione sanitaria. Si sono formate code praticamente in ogni punto tampone e centro vaccino che fosse aperto. E anche se gli operatori hanno dato il massimo i disagi non sono mancati. Citiamo due esempi su tutti.



AI COLLI

Ieri mattina alle 9 all’ex ospedale ai Colli deputato a punto tamponi la coda partiva da dentro il complesso e si allungava fuori fino quasi all’inizio del cavalcavia. Trecento persone. L’abnegazione del personale però ha fatto in modo che tutti eseguissero il test. Con risultati gravi per quanto riguarda la circolazione del virus: il 40 per cento era positivo.

In provincia non è andata meglio. Al punto tamponi di Monselice, alle 7 e 20 del mattino c’era già la coda. Che è stata smaltita nell’arco di alcune ore. In entrambe i casi si è trattato di un’affluenza massiccia di pubblico alla stessa ora. E non sono mancate le proteste. Molta affluenza anche al centro tamponi sia pediatrico che per adulti dell’ospedale con ingresso da via S. Massimo, un hub da 1600 tamponi al giorno. Alle 7 del mattino, prima che aprisse, c’erano già settanta persone che aspettavano.



IL CAOS

Confusione anche al padiglione 8 della Fiera gestito dall’Azienda ospedaliera, dove insieme agli adulti erano convocati dall’Ulss 6 anche i bambini dai 5 agli 11 anni dalle 8.30 alle 13, senza prenotazione. Ebbene nessuno ha fatto il vaccino. Sono stati tutti dirottati al quarto piano della pediatria dell’ospedale. Perchè non c’erano pediatri a disposizione e il responsabile delle operazioni che non era stato informato del programma, d’accordo con i medici presenti ha ritenuto di non poter eseguire le dosi senza i medici pediatrici specializzati. I bambini abbisognano infatti di dosi particolari e di maggiore attenzione per le reazioni avverse. Molte le proteste soprattutto di famiglie di fuori città - alcuni da Cittadella - che venivano appositamente dopo aver letto i giornali o consultato il sito dell’Ulss 6. La sola consolazione è che i medici Ulss del padiglione 6, ieri chiuso, erano stati già avvertiti di dare una mano a quelli dell’8. Solo durante la mattinata sono stati fatti 2mila tamponi. Replica nel pomeriggio fino alle 20.



L’ANALISI

Per quanto riguarda l’attività del punto tamponi ai Colli Fabio Verlato, responsabile del distretto commenta. «Con un grande sforzo degli operatori siamo riusciti a testare tutti. Abbiamo fatto 800 non prenotati in una mattina. E dalle 13.30 in poi altri 400 alunni delle scolaresche in quarantena che erano prenotate. Avevamo cinque linee di vaccini e quattro per le prenotazioni. E poi le nostre macchine riescono a periziare 140 tamponi all’ora. Quello che mi preoccupa - aggiunge - è che abbiamo rilevato il 40 per cento di positivi. Molti erano persone che avendo piccoli sintomi si sono fatti il tampone da soli e poi sono venuti a confermarne l’esito qui. Questa del fai da te è la novità di ieri. Molti provenivano dalle cene di Capodanno, prima o dopo l’evento. Il resto erano contatti con positivi e bambini. Spero che la prossima settimana possa partire il servizio su prenotazione».



PEDIATRIA

Sono stati 112 i bambini vaccinati ieri mattina a Pediatria. Un terzo di quelli che erano arrivati in Fiera ha raggiunto l’ospedale dove ha trovato peraltro una struttura organizzata e accogliente. Già rodata dal fatto che ieri erano in programma i vaccini per i bambini fragili. Ma un conto è farne una decina un altro reggere l’assalto. I due pediatri presenti e le infermiere hanno retto l’urto. E al termine i bambini sono stati premiati con un quaderno a grande formato. Meglio così perché la promiscuità con gli adulti al padiglione 8 della Fiera non è sembrata la cosa migliore da fare.