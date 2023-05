Padova, ragazzi fermati in auto durante un controllo: avevano un sasso di cocaina da 95 grammi

PADOVA - Incappati in un controllo stradale con un “sasso di cocaina”. Nei guai due giovani di Padova. Nel pomeriggio dell'8 maggio, in via Leopardi, i carabinieri, durante un controllo alla circolazione stradale, hanno fermato un’auto con a bordo due giovani, insospettiti dal fatto che i due avevano fatto una brusca manovra con l'auto alla vista dei militari.

Il conducente, un 23enne residente a Vigodarzere, e il passeggero, un 22enne residente a Padova e originario dell’Albania, durante le operazioni si sono mostrati agitati e pertanto i militari hanno proceduto alla loro perquisizione. Nascosto sul più giovane, i carabinieri hanno trovato un incarto contenente un “sasso” di 95 grammi di cocaina dal quale, una volta tagliato, si sarebbe potuto ottenere un centinaio di dosi che sarebbero finite nelle piazze di spaccio in cui l’Arma è in prima linea ad arginare il fenomeno. Il 22enne, arrestato, è stato poi portato in carcere a Padova a disposizione dell’A.G., mentre il conducente è stato denunciato in stato di libertà, entrambi con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.