Clochard pestato, indagate 2 guardie giurate e altre 2 persone

PADOVA - La procura di Padova ha chiuso le indagini sul pestaggio di un clochard avvenuto il primo febbraio scorso in ospedale a Padova. Indagate due guardie giurate della ditta in servizio presso l'azienda ospedaliera, e due persone già note alle forze dell'ordine che insieme ai vigilantes avrebbero preso parte al pestaggio. La ricostruzione dei fatti è stata eseguita dalla squadra mobile che ha raccolto la denuncia del clochard recatosi in pronto soccorso con un braccio rotto. Stando alle dichiarazioni dell'uomo, cittadino dell'est senza fissa dimora, cinque persone lo hanno aggredito alle 4 del mattino mentre dormiva nelle panchine davanti al Cup nell'atrio interno all'ospedale.



La vittima ha raccontato di essersi svegliata di soprassalto a causa delle botte. Giunto in pronto soccorso l'uomo ha riferito agli agenti del posto di polizia in ospedale di essere stato picchiato da un uomo che conosceva, ossia l'agente privato, e da altre quattro persone, tre dei quali riconosciute nelle fotografie mostrate dalla polizia, mentre la quinta persona non è stata identificata. I quattro sono indagati per lesioni gravissime (il clochard ha avuto oltre 40 giorni di prognosi) e aggravate dal fatto che la vittima stava dormendo e non ha potuto difendersi. Ultimo aggiornamento: 16:36 © RIPRODUZIONE RISERVATA