​​É mancato Claudio, rocker di animo nobile e generoso

di Francesco Cavallaro

BATTAGLIA (PADOVA) - É mancato dopo un periodo di malattia, 53 anni, anima nobile e rock della cittadina termale. Con il suo inseparabile basso ha allietato molte serate nei diversi locali della zona, insieme alla storica band Bruce e i cani storti. Lavorava come bagnino in un albergo di Montegrotto, ma le sue due più grandi passioni erano la moglie Susi, si sono sposati tre anni fa dopo quindici anni di convivenza, e la musica. Fra le tante attività, si era esibito con il suo gruppo in occasione del concerto andato in scena nel maggio del 2014 per raccogliere fondi a seguito dell'alluvione del 5 febbraio dello stesso anno in quartiere Ortazzo. La sua scomparsa ha destato profonda commozione in paese. Anche perché, per sua esplicita scelta, è sempre stato discreto rispetto alle sue condizioni di salute.