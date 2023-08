PADOVA - Dall’ottavo al quinto posto. Un balzo in avanti significativo, quindi, a conferma che i padovani, e coloro che provengono da fuori ma vivono all’ombra del Santo, sono dei grandi lettori. Quest’anno, infatti, la classifica annuale stilata da Amazon vede la nostra città passare dalla top ten alla top five dei centri dove si legge di più, preceduta solo da Milano, Pavia, Siena e Pisa. L’indagine, effettuata nell’arco temporale che va da luglio 2022 a giugno 2023, registra qui, come nel resto dell’Italia, sia in formato digitale che cartaceo, che il titolo preferito è “Spare. Il Minore”, la storia raccontata dal principe Harry che mette nuova luce sulle dinamiche dei reali inglesi, senza trascurare gossip e intrighi di corte. Da queste parti, però, continuano a riscuotere successo pure i volumi che approfondiscono le tematiche economiche e in generale le biografie dei personaggi noti. Un altro dato che si evince dalle statistiche elaborate dal colosso del commercio elettronico è che si compra più online che in libreria.

La riflessione

A dare una chiave di lettura di questa tendenza è Cristiano Amedei, titolare della libreria Minerva di via del Santo, che legge favorevolmente il quadro delineato dalle elaborazioni di Amazon. «Anche a Padova - ha osservato - banalmente siamo di fronte a un atteggiamento che privilegia l’utilizzo più spinto delle tecnologie che è comune a tutti i grandi centri e pertanto anche chi in una grossa città abita a 50 metri dalla Feltrinelli, dalla Mondadori, o dalla Minerva, visto e scelto un libro, lo ordina online stando seduto sul divano e se lo fa arrivare a domicilio usando lo smartphone. Magari prima fisicamente è andato in libreria, ma quando ha valutato di comprarlo, sceglie la modalità più comoda per l’acquisto». Ed entrando nel merito della realtà del nostro capoluogo, ha aggiunto: «Nel caso specifico di Padova, dove le presenze degli studenti universitari sono salite di 10mila unità negli ultimi 2 anni, c’è un numero elevato di giovani che utilizza le tecnologie: non è nulla di strano e io leggo questo come un’abitudine a utilizzare gli strumenti che mette a disposizione appunto la tecnologia anche per l’approccio alla lettura. Non sono stupito, è normale che sia così».

Il dato

Amedei, però, da titolare di una libreria non ritiene che questo possa rappresentare un danno per coloro che hanno un’attività come la sua. «Sarebbe bizzarro pensarlo - ha annotato - perchè la “divisione” che si continua ostinatamente a fare fra acquisti in negozio e online in realtà non riguarda mondi paralleli, ma che si compenetrano, perchè ormai tutti, sia chi ha librerie indipendenti che di catena, stiamo lavorando sul doppio canale. No, non è assolutamente una sconfitta dei librai se la gente acquista i volumi da leggere in internet, e io stesso ne vendo di più online che nella mia attività di via del Santo. Non dimentichiamo poi, che Amazon non pubblica, o edita, ma prende da noi i volumi che i clienti ordinano: diciamo che siamo nel tempo in cui prevale la dimensione “onlife”, che mette insieme quelle “online” e “live”. E infatti non a caso Feltrinelli di recente ha acquisito IBS un grande portale per gli acquisti su cui vendo pure io. Questa può essere una dicotomia soltanto se si fa una lettura superficiale». Ha poi aggiunto che capita spesso che un cliente vada a sfogliare un libro nel suo negozio, ma che poi lo ordini da casa sul sito di quest’ultimo, o su Amazon. «C’è dietro una riflessione e cioè che se tutti i comparti provano a fare innovazione, ciò permette alle librerie di stare sul mercato e di essere protagoniste di queste nuove tendenze».