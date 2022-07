Saltano giù dal camion all'area di servizio sulla A4: cinque stranieri soccorsi dalla polizia, due di loro sono afghani minorenni

PADOVA - Il camion si è fermato nell'area di servizio e il telo è stato squarciato: ne sono uscite 8 persone. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di ieri, 28 luglio, all'interno dell'area di servizio Limenella ovest, lungo l'autostrada A4. La polizia stradale è riuscita a ricostruire la dinamica dell'accaduto grazie alle telecamere di videosorveglianza. L'autista del camion si è fermato nell'area di servizio e ha fatto il giro del mezzo, come se stesse controllando qualcosa. Aveva sentito dei rumori sospetti e stava dando un'occhiata. Poi si è allontanato. A quel punto il telo che copriva il carico è stato squarciato dall'interno e 8 persone sono uscite di corsa. Tre sono scappate per i campi, cinque erano talmente affaticati e disidratati che sono entrai nel bar dell'area di servizio. Il titolare ha chiamato i poliziotti che prima di tutto hanno soccorso i cinque giovani stanchi e affamati. Si tratta di tre pachistani di 23, 25 e 26 anni e due minorenni afghani di 16 e 17 anni. Nessuno di loro aveva i documenti e solo in questura gli agenti sono riusciti a risalire alla loro identità. Tutti e cinque sono stati segnalati all'ufficio immigrazione e i due afghani sono stati denunciati per false attestazioni delle loro generalità.