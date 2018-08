Ragioniera scomparsa, ancora punti oscuri: l'indagine resta aperta

di Marco Aldighieri

CITTADELLA - Le indagini sulla scomparsa della cinquantanovenne Anna Fasol non sono terminate. Il suo ritrovamento a Roma domenica 12 agosto e il suo ritorno a casa sana e salva, secondo gli inquirenti non sono elementi sufficienti per dichiarare il caso chiuso. La vicenda presenta. Prima di tuttodove Anna Fasol è assunta come. E poi gli investigatori stanno valutando se iscrivere la cinquantanovenne nel registro degli indagati per il reato di procurato allarme.