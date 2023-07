CITTADELLA (PADOVA) - Una delle manifestazioni tradizionali dell'estate di Cittadella che sfrutta l'avvio delle vendite in saldo. È la "Notte dei saldi" programmata per domani. L'organizzazione, curata da Comune, Vivi Cittadella, Ascom e Confesercenti, trasformerà il centro storico in due epoche: quella degli anni 20 e 30 e quella degli anni 50. Ci saranno particolari allestimenti e spettacoli tipici dei periodi. Per il primo periodo il tema sarà lo swing con figuranti, musica dal vivo a cura del Peer Swing Quartet, dj set con Mr Boogieed, esibizioni di ballo con la scuola di danza Bassano Swing Out, con workshop gratuito aperto a tutti. Per il secondo, la musica che accompagnerà il pubblico sarà quella di Jerry and The Gauchos che faranno ballare e divertire interpretando i classici degli artisti che hanno fatto la storia di rock' n' roll, country, rockabilly e blues, in puro stile americano, e poi la scuola di ballo Doo Wop Boogiedancers.



L'ESPOSIZIONE

Sulla piazza centrale Pierobon grande esposizione di auto d'epoca, dei veri e propri capolavori su quattro ruote. Ovviamente protagonisti sono i numerosi negozi del centro cittadino che rimarranno aperti fino a mezzanotte e potranno "allungare" la loro vetrina nello spazio antistante in quanto tutta l'area entro le mura sarà pedonalizzata. Nella particolare occasione, il camminamento di ronda sulle mura medievali sarà percorribile anche di sera. L'apertura è alle 21 fino alle 23. Si entra come sempre da porta Bassano, sede dell'ufficio informazioni turistiche.



Numerose le proposte dedicate alla ristorazione, con menù a tema, che sono preparate dai locali del centro con ampi plateatici. La "Notte dei saldi" è una particolare occasione di aggregazione adatta al pubblico più ampio. Si possono trascorrere alcune ore in allegria, tranquillità e spensieratezza, con il valore aggiunto di poter fare ottimi affari, utilizzando appunto l'avvio delle vendite in saldo. Atteso quindi il pubblico delle grandi occasioni con il meteo che dovrebbe essere decisamente estivo dopo che le due "Notti bianche" di inizio giugno sono purtroppo state rovinate a causa del maltempo.



L'OFFERTA

La città offre un'ampia gamma di offerte merceologiche grazie al ricco tessuto di operatori che lo mantengono fiorente, nonostante l'enorme concorrenza dei grandi colossi delle vendite online.