Cittadella, va all'Ikea con i parenti ma sparisce nel nulla: si cerca ragazza 27enne

CITTADELLA - Ieri sera, domenica 18 settembre, i familiari di una 27enne di Cittadella hanno denunciato presso la stazione dei carabinieri di Padova, la scomparsa della ragazza. Di cui si sono perse le tracce dal pomeriggio.

La giovane era andata all'Ikea in via Fraccalanza 1 con i familiari, ma poi se ne sono perse le tracce. Le prime ricerche interne ed esterne al grande magazzino hanno dato esito negativo. È stato attuato un piano di ricerche coordinato dalla locale prefettura a cui stanno partecipando vigili del fuoco e carabinieri.