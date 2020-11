CITTADELLA - «Considerato il grande accesso di persone, sto provando anche questo. Non lascio nulla di intentato anche se non mi aspetto nulla perchè il problema non è locale, ma come minimo regionale». Il problema è la carenza di figure professionali specializzate nel settore metalmeccanico: fresatori, tornitori anche con macchina manuale, saldatori, elettricisti ed anche un ragioniere che abbia buona conoscenza dell’inglese. Così il cittadellese Marcellino Reginato, 63 anni, sempre con lo sguardo che guarda oltre, ha sfruttato il fatto che la sua azienda si trova a fianco del parcheggio dove da pochi giorni è stato allestito il nuovo punto tamponi in corso Noblesville a Cittadella, ed ha preparato uno striscione affisso sulla recinzione all’ingresso dell’azienda: “Cercasi personale specializzato nel settore metalmeccanico”.

Da qualche tempo ha installato un cartello anche vicino ad una rotonda a poca distanza dalla sua impresa, ma non ha sortito alcun esito. Adesso spera che con questa nuova “idea“ possa andare meglio anche se non si dice ottimista considerato che la ricerca è cominciata diverso tempo fa. Ad ora hanno manifestato il loro interesse solo tre persone. «Vengono qui da molti paesi dell’area di Cittadella per farsi il tampone. Le auto passano necessariamente di fronte alla mia azienda, così mi è venuta l’idea dello striscione - spiega Reginato che 33 anni fa ha fondato la Takin Srl - Se anche questo sistema può essermi di aiuto per riuscire a farmi trovare del personale, benvenga. Cerco almeno cinque persone, ma la necessità sarebbe il doppio. Sto sviluppando un nuovo prodotto. Se andrà in produzione ed avrò il personale per avviare la nuova linea, lo realizzeremo a Cittadella in un altro spazio che ho acquistato. In caso contrario mi troverò costretto ad avviare la produzione nella sede del mio socio negli Stati Uniti».

L’azienda, che si trova nella nuova area di sviluppo industriale e artigianale ad est di Cittadella al confine con Tombolo, progetta e costruisce linee di rivestimento, linee di estrusione, estrusori a vite, avvolgitori e tutto quanto riguarda la produzione di rivestimenti ed isolanti plastici. Impiega una ventina di persone. Reginato, che si era messo subito anche a disposizione per collaborare per l’allestimento del punto tamponi, fa anche un appello al presidente della Regione Luca Zaia. «É necessario che le scuole venete possano formare più personale specializzato perchè queste figure professionali sono essenziali per uno dei settori, quello della meccanica, che è tra i punti di forza della nostra economia, non solo veneta ma italiana. Mi chiedo se le scuole, i professori, sono all’altezza di questa necessità. Non viene considerata come si dovrebbe una formazione che assicura posti di lavoro, concentrandosi verso altre i cui sbocchi sono di fatto saturi. Ognuno - tiene a sottolineare Reginato - è libero di fare le scelte formative che meglio crede. So chiaramente che non si possono obbligare le persone a studiare materie che non piacciono, ma sono convinto che sono molti, adulti e giovani, che non hanno idea di quanto sia importante la meccanica».

Così ecco quella che è diventata una vera e propria caccia ai futuri diplomati. E chi è già del mestiere, e assunto, viene contattato con proposte contrattuali più allettanti, insomma una ricerca senza esclusione di colpi. É anche vero che gli istituti con la loro attività di promozione dell’offerta formativa e le associazioni di categoria di settore da tempo sensibilizzano famiglie e giovanissimi indicando quali sono gli scenari del futuro. La scelta finale non spetta però certo a loro. Reginato attende, lo fa da tempo. Chissà che questa volta trovi il personale necessario per continuare a creare economia e sviluppo nel territorio.



