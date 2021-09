CITTADELLA - In dodici ore nove parti, uno ogni 80 minuti volendo fare una suddivisione oraria, ma il tempo della vita non l'ha certo seguita matematicamente, nel punto nascite dell'ospedale di Cittadella dell'Ulss 6 Euganea. Non solo chi è in servizio non ricorda una tale intensità di lavoro, ma anche nella storia del nosocomio è un evento più unico che raro. Mai capitato anche negli anni nei quali la natalità era molto elevata. Una data...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati